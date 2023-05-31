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Участников грандиозного концерта в честь столетия Бурятии пообещали обеспечить водой

Участников грандиозного концерта в честь столетия Бурятии пообещали обеспечить водой
Общество,  Фото:pixabay.com
Коммунальные службы в Улан-Удэ переходят на особый режим работы

На этой неделе Бурятия отмечает вековой юбилей. Со дня образования Бурят-Монгольской АССР, которая в 1958-ом стала Бурятской АССР, а потом – Республикой Бурятия, прошло уже сто лет.

Со 2 по 4 июня в Улан-Удэ запланировали праздничные мероприятия  и гуляния, посвящённые круглой дате. В городе решили до ночи продлить движение общественного транспорта. А коммунальные службы, в частности – МУП «Водоканал» – перейдут на особый режим работы.

На предприятии пояснили: праздники – серьёзное испытание для городской водопроводно-канализационной системы. Нагрузка на сети и сооружения в эти дни заметно возрастает – примерно на 10-20%.

- Чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение, «Водоканал» традиционно будет работать в усиленном режиме. На линию ежедневно будут выходить шесть бригад цеха водоснабжения и шесть – цеха водоотведения. Кроме того, круглосуточное дежурство ремонтных служб обеспечит сменный дежурный персонал, – отметил директор МУП Дмитрий Скакалин.

В субботу, 3-го числа, на площади Советов в центре Улан-Удэ устроят грандиозный праздничный концерт (возрастное ограничение – 0+). Его участников пообещали обеспечить водой – для них организуют подвоз.

Со 2 июня для контроля за режимом подачи воды горожанам на дежурство выйдет и руководство «Водоканала», которое намерено отслеживать ситуацию. Со всеми интересующими вопросами жителям бурятской столицы предлагают обращаться на горячую линию по номерам 8 (3012) 44-00-00 и 44-10-33.
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