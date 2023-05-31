В Улан-Удэ 28 водителей нарвались на штраф из-за неправильной перевозки грузов

Им придётся раскошелиться на 500 рублей



В столице Бурятии продолжают штрафовать водителей, которые перевозят грузы без специального тента. «Отлавливают» их в ходе рейдов под названием «Полог».



Только за последние две недели на нарушителей составили 28 протоколов по статье 12.21ч1 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки грузов»). Теперь каждому из них придётся выложить по 500 рублей.



Водителей, перевозящих сыпучие и строительные материалы, просят укрывать кузов брезентом или пологом. «Это необходимо, чтобы избежать загрязнения дорог и ради безопасности дорожного движения», – пояснил начальник управления административного контроля комитета городского хозяйства Цокто Жамсуев.