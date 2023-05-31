Почти четверть улан-удэнцев за девять лет освободились от зарплатного рабства

Мужчины уходят от него немного чаще женщин





Ещё в 2014 году в стране принял закон об отмене так называемого зарплатного рабства. Это иначе привязка сотрудника к банку, на карту которого ему перечисляют жалованье. Теперь россияне могут выбирать финансовое учреждение для этого самостоятельно, не ориентируясь на пожелания работодателя.Таким правом за девять лет воспользовались 23% жителей бурятской столицы. Ещё 9% (каждый одиннадцатый) заявили, что планируют сменить эмитента зарплатной карты в ближайшее время, рассказали представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.Мужчин, которые перевели заработок в другой банк, немного больше, чем женщин – 31% и 21% соответственно. Чаще всего это делают улан-удэнцы с высоким доходом – от 80 тысяч рублей в месяц (33%).