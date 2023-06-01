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Юные интеллектуалы Бурятии поборются за место во всероссийском турнире

Юные интеллектуалы Бурятии поборются за место во всероссийском турнире
Общество,  Фото:pixabay.com
Региональный финал пройдёт 7 июня

В Бурятии региональный этап всероссийского интеллектуального турнира «Лиги Знаний: школы и колледжи» завершится большой игрой на площадке Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова 7 июня. Сильнейшее учебное заведение представит республику на финале в Москве.

В региональном финале примут участие школы и колледжи, возглавившие турнирную таблицу по итогам командных игр. Они прошли 13 и 20 мая в образовательных учреждениях Бурятии.

- В турнире приняли участие 3330 школьников и студентов среднего профессионального образования Бурятии, - отметил ректор БГУ Алдар Дамдинов. – Мы благодарим за активное участие студентов Бурятского аграрного колледжа имени М.Н. Ербанова, Бурятского колледжа технологий и лесопользования, Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта.

Свои вопросы участникам подготовили «знатоки проекта» — известные общественные и государственные деятели, представители науки и искусства. Среди них помощник президента России Владимир Мединский, гендиректор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, популярный телеведущий Сергей Малоземов, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, народный и заслуженный артист России Владимир Машков, саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

- Турнир «Лига Знаний: школы и колледжи» стартовал 24 марта этого года и собрал свыше 400 тысяч участников из 89 регионов страны, - сообщает пресс-служба правительства РБ. – Два первых этапа — индивидуальный и командный — состоялись на базе образовательных организаций. По итогам состязаний проходят очные игры на региональных площадках. Победители от каждого субъекта России сразятся в федеральном финале.

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Бурятия интеллектуальные игры школа образование ссузы

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