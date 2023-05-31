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Дети в Бурятии стали реже рождаться и чаще болеть

Дети в Бурятии стали реже рождаться и чаще болеть
Общество,  Фото:pixabay.com
С начала года в республике появилось на свет 1309 мальчиков и 1193 девочки

В первый день лета в России вот уже в 73 раз отметят День защиты детей. Его празднуют и во многих других странах, включая Китай, Вьетнам, Эстонию, Казахстан, Болгарию, Армению и Латвию.

В Бурятстате подготовили любопытную статистику, посвящённую предстоящему детскому празднику. Сейчас в республике насчитывается 259 900 ребятишек – это 26,7% от общей численности населения РБ. За последние 13 лет – с 2010 года, когда проводилась всероссийская перепись, их число увеличилось на 31 600 (на 13,8%).

При этом 34,3% (89 300) – дошкольники в возрасте до 6 лет и 65,7% (170 600) – школьники от 7-ми до 17-ти, из которых 42 100 (16,2%) – подростки 15-17 лет. Большинство наших юных земляков (56,6 %) проживают в городской местности.

За первые три месяца нового, 2023 года, в Бурятии родилось 2502 младенца – на 265 (или на 9,6%) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. На свет появилось 1309 мальчиков (51,5%) и 1193 девочки (48,5%).

При этом 28,4% новорождённых – первенцы у своих родителей, 27,1% – вторые дети, 26,5% – третьи и 18% – четвёртые (и последующие).

Маленькие жители республики в ушедшем 2022 году стали чаще болеть – на 1000 приходилось примерно 1419 заболевших. В 2021-ом было 1209. Однако есть хорошие новости – недуги, связанные с системой кровообращения, органами пищеварения, а также различные новообразования у них выявляют реже.

В соцучреждениях – детских домах, домах ребёнка, школах-интернатах для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – в конце 2022 года насчитывалось 536 воспитанников.


дети День защиты детей Бурятстат

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