Дети в Бурятии стали реже рождаться и чаще болеть





В первый день лета в России вот уже в 73 раз отметят День защиты детей. Его празднуют и во многих других странах, включая Китай, Вьетнам, Эстонию, Казахстан, Болгарию, Армению и Латвию.В Бурятстате подготовили любопытную статистику, посвящённую предстоящему детскому празднику. Сейчас в республике насчитывается 259 900 ребятишек – это 26,7% от общей численности населения РБ. За последние 13 лет – с 2010 года, когда проводилась всероссийская перепись, их число увеличилось на 31 600 (на 13,8%).При этом 34,3% (89 300) – дошкольники в возрасте до 6 лет и 65,7% (170 600) – школьники от 7-ми до 17-ти, из которых 42 100 (16,2%) – подростки 15-17 лет. Большинство наших юных земляков (56,6 %) проживают в городской местности.За первые три месяца нового, 2023 года, в Бурятии родилось 2502 младенца – на 265 (или на 9,6%) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. На свет появилось 1309 мальчиков (51,5%) и 1193 девочки (48,5%).При этом 28,4% новорождённых – первенцы у своих родителей, 27,1% – вторые дети, 26,5% – третьи и 18% – четвёртые (и последующие).Маленькие жители республики в ушедшем 2022 году стали чаще болеть – на 1000 приходилось примерно 1419 заболевших. В 2021-ом было 1209. Однако есть хорошие новости – недуги, связанные с системой кровообращения, органами пищеварения, а также различные новообразования у них выявляют реже.В соцучреждениях – детских домах, домах ребёнка, школах-интернатах для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – в конце 2022 года насчитывалось 536 воспитанников.