Её получили воспитатель детского сада и школьный учитель
30 мая в министерстве образования и науки Бурятии состоялась встреча с директором департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России Григорием Смоляк.
В ходе мероприятия Григорий Смоляк вручил награды министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. За содействие в решении задач, возложенных на Минвостокразвития России благодарностью министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики отмечена Наталья Покацкая, старший воспитатель детского сада №96 «Калинка» г. Улан-Удэ и Татьяна Власова, учитель технологии физико-математической школы №56 г. Улан-Удэ. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Педагогов Улан-Удэ отметили благодарностью Минвостокразвития
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