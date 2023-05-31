Педагогов Улан-Удэ отметили благодарностью Минвостокразвития

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Её получили воспитатель детского сада и школьный учитель



30 мая в министерстве образования и науки Бурятии состоялась встреча с директором департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России Григорием Смоляк.



В ходе мероприятия Григорий Смоляк вручил награды министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. За содействие в решении задач, возложенных на Минвостокразвития России благодарностью министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики отмечена Наталья Покацкая, старший воспитатель детского сада №96 «Калинка» г. Улан-Удэ и Татьяна Власова, учитель технологии физико-математической школы №56 г. Улан-Удэ. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

