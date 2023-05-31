В Чите стартовал Забайкальский международный кинофестиваль

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Забайкалья

Прошёл первый показ фильмов основной программы кинофестиваля



31 мая стартовала основная программа конкурсных фильмов десятого Забайкальского международного кинофестиваля. На входе одного из читинских кинотеатров забайкальцам, которые пришли посмотреть на премьеру фестивального фильма, волонтёры выдавали ленточки со звёздами – это для того, чтобы зрители смогли помочь жюри выбрать фильм, достойный победы.



Перед показом на «сцену» вышла программный директор Забайкальского международного кинофестиваля Мария Безенкова. Она отметила, что с каждым годом приток зрительской аудитории становится больше, а организаторы, в свою очередь, стараются увеличивать количество площадок.



Так, на протяжении четырёх дней, с 31 мая по 4 июня, забайкальцы в Чите и районах края смогут посмотреть конкурсные фильмы, а также их ждут творческие встречи с артистами и гостями кинофестиваля: Ириной Старшенбаум, Анной Ардовой и Михаилом Полицеймако, Максимом Дунаевским, а также Анной Банщиковой и Ириной Алфёровой. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.



