Татьяна Ветрова живёт в городе Северобайкальск
1 июня в Улан-Удэ пройдёт творческий вечер Татьяны Ветровой – известной поэтессы, общественного деятеля члена союза писателей России. Мероприятие состоится вечером на 3 этаже в национальной библиотеке РБ, в музыкально-литературной гостиной.
В программе с названием «Свет ветра» прозвучат избранные стихи, а также новые произведения автора.
- Татьяна Ветрова уже 20 лет живёт на БАМе в городе Северобайкальск. По утверждению автора, стихи она писала всегда. Является режиссёром образцового межшкольного детского поэтического театра «Лик». Татьяна Николаевна работает с детьми более 20 лет, - сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ состоится творческий вечер поэтессы
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