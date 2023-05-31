В Улан-Удэ для осуждённых провели тренинг по актёрскому мастерству

В колонию пришли актёры театра
Актёры Русского драматического театра провели тренинг для осуждённых улан-удэнской исправительной колонии № 7 для женщин. В исправительное учреждение пришли Евгений Винокуров и Марина Ланина.
Актёры провели тренинг по актёрскому мастерству для участниц кружка художественной самодеятельности, а также рассказали об основных элементах актёрского мастерства и техниках исполнения ролей.
- Осуждённые задавали вопросы, непосредственно связанные с исполнением ролей, на что получили ответы, которые помогли им освоить азы актерского искусства. В конце встречи женщины поблагодарили мастеров за оказанную помощь и поддержку, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
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