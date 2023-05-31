Запрет на вейпы и отказ от биометрии: Что изменится в Бурятии в июне



С 4-го числа контролировать соблюдение прав человека в местах принудительного содержания смогут больше организаций. Уже существующий перечень пополнят общественные объединения и ассоциации (союзы), фонды и АНО. Общественные наблюдательные комиссии действуют независимо от органов госвласти и местного самоуправления.



«Сервис жалоб» для обманутых дольщиков



С конца июня люди, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, смогут подать заявления на выплаты на Госуслугах. Пока такая возможность есть только в личном кабинете на официальном сайте фонда развития территорий (ФРТ). Ещё один вариант – по почте.



В зависимости от решения, которое примет наблюдательный совет ФРТ, обманутые дольщики с помощью господдержки получат либо жильё (если дом планируют достраивать), либо денежные выплаты.



Поддержка самозанятых



Всем физическим лицам без статуса ИП с 29-го числа разрешат регистрировать товарные знаки. В частности, такое право дадут самозанятыми и людям, оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам. Раньше владеть ТЗ могли только юридические лица и индивидуальные предприниматели.





С июня в стране начинают действовать несколько важных нововведений, которые так или иначе коснутся всех россиян, включая жителей Бурятии. С ними столкнутся получатели пенсий, любители вейпов, обманутые дольщики и те, кто получает ежемесячные выплаты из материнского капитала. Подробнее о предстоящих изменениях – в подборке «Байкал-Daily».В Бурятии с наступлением лета изменится график доставки пенсий и пособий через почту. Их будут доставлять с 6-го по 18-ое число с 10:00 до 16:00.Жителей республики, получающих деньги таким способом, просят в указанное время находиться дома. У них также появится возможность оплатить коммунальные услуги и внести другие платежи прямо во время визита почтальона.Ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до трёх лет начнут перечислять в фиксированную дату – 5-го числа каждого месяца, но не за текущий, а за предыдущий. Так, деньги за май поступят в ближайший понедельник, 5 июня, за июнь – 5 июля, за июль – 5 августа и так далее.Эти выплаты размером в 16 006 рублей полагаются на каждого ребёнка младше трёх лет, включая первенцев. Раньше родители получали средства только за второго. Право на ежемесячные перечисления из маткапитала имеют семьи, чей доход меньше двукратного прожиточного минимума, установленного в республике. При этом учитывают размер зарплаты, социальные и выплаты по больничным листам, субсидии, стипендии и пенсии.В Бурятии, как и по всей России, запретили продавать вейпы несовершеннолетним. Подростки скоро не смогут купить ни само устройство, ни комплектующие к нему, ни жидкости – независимо от того, никотиносодержащие они или нет.Торговать ими с первого дня лета нельзя будет на ярмарках, выставках, в мобильных киосках, дистанционным способом или через автоматы. Разрешат лишь в павильонах и розничных магазинах, да и то без открытой выкладки и демонстрации – как и в случае с сигаретами, которые сейчас прячут под прилавками и за «ширмами».С 1 июня все желающие вправе отказаться от сбора биометрических персональных данных – соответствующее постановление российского правительства вышло в середине марта. Сделать это можно в многофункциональном центре (МФЦ), оставив там соответствующее письменное заявление, а отозвать ранее данное согласие – через сайт Госуслуг.Табу на принудительный сбор биометрии Госдума одобрила ещё в декабре. Речь в том числе о запрете на дискриминацию людей, отказавшихся передавать такие данные. А вообще их должны размещать в единой биометрической системе (ЕБС)- С помощью ЕБС будут идентифицировать физических лиц при их проходе на территории некоторых организаций – например, предприятия оборонно-промышленного комплекса или субъекты критической инфраструктуры. По общему правилу обработка биометрических персональных данных вне ЕБС запрещена, – пояснили на официальном сайте Госдумы.Как заявлял ранее глава думского комитета по информполитке Александр Хинштейн, это необходимо, «чтобы упорядочить процессы, связанные с внедрением биометрической аутентификации», которые сейчас носят абсолютно бессистемный характер. «До тех пор, пока миллионы таких персональных данных будут находиться в руках коммерческих структур, государство не сможет гарантировать их защищённость, – пояснял народный избранник.