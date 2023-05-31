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Иркутские учёные нашли вирус против насекомых-вредителей

Иркутские учёные нашли вирус против насекомых-вредителей
Общество,  Фото:pexels.com
Штамм не опасен для других животных и человека

Учёные НИИ биологии Иркутского госуниверситета в коллаборации с коллегами из российских научных организаций обнаружили, выделили и изучили уникальный высокоактивный штамм вирусов (циповирусов), поражающий чешуекрылых.

По мнению учёных, штамм циповирусов может стать основой нового класса высокоэффективных инсектицидных биопрепаратов против сразу нескольких вредителей сельского и лесного хозяйства. Специалисты отмечают, что использование вирусных биопрепаратов против насекомых-вредителей эффективнее и безопаснее использования химических пестицидов, причём эффективность биопрепаратов намного выше их химических аналогов.

- Фактически, вирусные биопрепараты — это «идеальное оружие» против вредителей, они не наносят ущерба никаким другим живым организмов (вирусы очень видоспецифичны), не загрязняют почву, не опасны для животных и человека. Проблема существующих вирусных препаратов заключается в их высокой стоимости, что ограничивает масштабы их применения. Выделенный нами новый штамм циповируса лишён этого недостатка, он не только высокоэффективен, но и достаточно прост в культивировании, что открывает широкие перспективы его промышленного производства. Причём масштабного производства, - заявил Максим Тимофеев, директор НИИ биологии ИГУ.

В коллаборацию входят 18 исследователей из российских научных организаций: института систематики и экологии животных СО РАН (Новосибирск), государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Кольцово), центра лесной пирологии ВНИИЛМ (Красноярск), всероссийского института защиты растений (Санкт-Петербург), института цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск) и НИИ биологии Иркутского государственного университета (Иркутск).

Блок работы иркутских учёных выполнен на базе новой биотехнологической лаборатории, созданной в НИИ биологии ИГУ. Результаты работы опубликованы в майском номере авторитетного международного издания, сообщает управление информационной политики Иркутского госуниверситета.

Иркутск наука ученые вирус насекомые

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