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В Бурятии развернётся фестиваль «Святая Троица»

В Бурятии развернётся фестиваль «Святая Троица»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он пройдёт в Прибайкальском районе

4 июня в Прибайкальском районе Бурятии состоится III открытый районный фестиваль «Святая Троица». Он состоится в селе Троицкое у стен Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря.

На фестивале будут работать ярмарка сельхозпродукции и выставка ТОСов. Также покажут выступления творческие коллективы, а для участников проведут мастер-классы народных умельцев, спортивные игры и забавы.

Открытие состоится в 12:00, сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.

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Бурятия фестиваль Прибайкальский район

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