Он пройдёт в Прибайкальском районе
4 июня в Прибайкальском районе Бурятии состоится III открытый районный фестиваль «Святая Троица». Он состоится в селе Троицкое у стен Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря.
На фестивале будут работать ярмарка сельхозпродукции и выставка ТОСов. Также покажут выступления творческие коллективы, а для участников проведут мастер-классы народных умельцев, спортивные игры и забавы.
Открытие состоится в 12:00, сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
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В Бурятии развернётся фестиваль «Святая Троица»
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