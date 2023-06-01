В Бурятии развернётся фестиваль «Святая Троица»

Он пройдёт в Прибайкальском районе



4 июня в Прибайкальском районе Бурятии состоится III открытый районный фестиваль «Святая Троица». Он состоится в селе Троицкое у стен Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря.



На фестивале будут работать ярмарка сельхозпродукции и выставка ТОСов. Также покажут выступления творческие коллективы, а для участников проведут мастер-классы народных умельцев, спортивные игры и забавы.



Открытие состоится в 12:00, сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

