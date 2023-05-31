Считанные часы остались до окончания голосования за объекты благоустройства в Бурятии

Территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены по нацпроекту



Считанные часы остались до окончания голосования за объекты благоустройства в Бурятии. Любой желающий до конца дня ещё может успеть сделать свой выбор на сайте 03.gorodsreda.ru



Территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в следующем году. За шесть недель в проекте уже приняли участие свыше 133 тысяч жителей Бурятии. Каждый из них отдал свой голос за обновление парков, скверов и улиц в своём городе или посёлке.



По предварительным данным, в Гусиноозёрске больше всего голосов набирает территория по улице Ленина, расположенная в самом центре города. А в городе Бабушкин голоса разделились практически поровну. Жители одинаково хотят благоустроить детскую площадку по ул. 3-го Интернационала – ул. Степана Разина и парк культуры по улице Карла Маркса 24 А. К слову в Бабушкине проголосовали практически все горожане.



В селе Курумкан Курумканского района 1130 голосов отдано за сквер отдыха по ул. Ленина 39. Если территория выиграет, то это будет уже второй этап благоустройства, так как ранее часть ремонтных работ уже была выполнена. Жители села Турунтаево Прибайкальского района больше всего хотят благоустроить парк по ул. Спортивная. А в селе Тарбагатай по голосам лидирует общественная территория по ул. Молодежная 1.



- В этом году у нас больше людей приняло участие в голосовании. Радует, что с каждым годом жители становятся активнее. Это значит, что людям важно, чтобы в том населенном пункте, где они живут, благоустраивали парки, дворы и создавали новые точки притяжения. С момента начала голосования количество людей, отдавших свой голос за тот или иной проект, превысило отметку в 133 тысяч человек. Сегодня последний день, когда можно повлиять на будущее своего села или города, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



Напомним, проголосовать может каждый житель старше 14 лет на сайте 03.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги».

