Злостный алиментщик из Улан-Удэ выложил 115 тысяч, чтобы уехать в Монголию

Мужчину, задолжавшего деньги своему сыну, не выпустили из страны



Уроженец бурятской столицы погасил задолженность по алиментам размером в 115 тысяч рублей, которая копилась несколько лет. Мужчина не перечислял деньги на содержание собственного сына. В республиканском управлении федеральной службы судебных приставов (УФССП) несколько раз возобновляли соответствующее исполнительное производство.



Пока улан-удэнец работал, он платил алименты, но как только увольнялся, денежные поступления прекращались. Поскольку на связь нерадивый отец не выходил, его пришлось разыскивать. Как выяснилось, он перебрался в соседний Иркутск.



Алиментщику в итоге ограничили выезд за пределы России. В мае мужчина собрался в Монголию и попытался пересечь границу, но его не выпустили из страны. Испугавшись срыва своих планов, нерадивый родитель прибыл в Улан-Удэ и в тот же день полностью погасил долг.



В УФССП напомнили, что временно ограничить человек выезд из РФ сотрудники ведомства вправе, если задолженность по судебному акту превышает 30 тысяч рублей. Но если производство находится на исполнении более двух месяцев, этот порог снижается уже до 10 тысяч.