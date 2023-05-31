Также примут участие тайбоксёры двух регионов
Встреча между спортсменами Забайкальского края и Бурятии по кикбоксингу и тайскому боксу пройдёт со 2 по 4 июня в Агинском. Соревнования посвящены памяти Героя России Эдуарда Норполова.
- В октябре 2022 года уроженец села Цаган-Челутай, командир диверсионной разведгруппы Эдуард Норполов погиб во время спецоперации на Харьковском направлении. Он являлся кандидатом в мастера спорта по армейскому рукопашному бою, рукопашному бою, кикбоксингу и военному троеборью, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Организаторы приглашают зрителей поболеть за своих земляков в зал спортивной школы олимпийского резерва по адаптивным и национальным видам спорта. В поединках тайского бокса встретятся юные спортсмены 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, а также мужчины 18 лет и старше.
Соревнования по кикбоксингу пройдут в четырёх возрастных группах: юноши 13-14 лет, девушки 15-16 лет, юниорки 17-18 лет, мужчины 19-40 лет.
Матчевая встреча проводится с целью укрепления дружественных связей, популяризации и пропаганды тайского бокса и кикбоксинга в регионах, повышения спортивного мастерства спортсменов.
Возрастное ограничение: 6+.
Кикбоксёры Бурятии и Забайкалья проведут матчевую встречу
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