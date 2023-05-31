В Иркутске отреставрируют горевший памятник истории

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Работы займут около трёх лет



Памятник истории и культуры федерального значения – жилой дом на улице Богдана Хмельницкого, 9 в Иркутске, полностью отреставрируют после пожара 2020 года. К такому результату привели надзорные мероприятия службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области и её работа с собственником здания. Реставрацию проведёт владелец объекта. Согласно федеральному законодательству, именно он должен заниматься содержанием, сохранением и восстановлением памятника истории и культуры, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



– Это здание пострадало во время пожара, который, по данным правоохранительных органов, произошёл из-за поджога. Сразу после пожара специалисты службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области осмотрели постройку, составили акт. Собственнику сообщили о необходимости проведения мер, связанных с консервацией памятника, а затем его реставрации. Собственник подготовил необходимую проектную документацию, согласовал её в службе по охране объектов культурного наследия и начнёт работы этим летом, - рассказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.



Во время пожара практически полностью выгорел второй этаж, кровля и перекрытия. Огневое поражение древесины сруба составляет 70%. Согласно правилам по реставрации памятников деревянного зодчества, реставрация объекта будет проводиться методом полной переборки. Каждый уцелевший элемент промаркируют, здание разберут и вывезут на площадку собственника. Там специалисты воссоздадут недостающие бревна и детали здания. Затем восстановят объект на прежнем месте. В итоге на улице Богдана Хмельницкого, 9 появится полностью обновлённый дом.



С архитектурной точки зрения объект интересен тем, что характеризует памятники иркутского домостроения середины 19 века, хотя возведён на 30 лет позднее. Изначально он принадлежал купцу Богданову, а до начала 20 века – семье мещан Моисеевых. Во время реставрации будут сохранены все габариты здания, обустроен подвал, подведены инженерные коммуникации. На основании проведённых зондажей остатков здания принято решение восстановить его исторический цвет – оливковый. Решается вопрос воссоздания богатого декора. Для этого нужны специалисты высокого класса.



- Это не просто профильная резьба. Это глухая объёмная резьба, её сейчас крайне редко делают. Сохранился один единственный наличник. Но в службе по охране объектов культурного наследия есть исторические материалы, есть хорошие обмеры у проектировщика. Я думаю, что они справятся. В целом работы займут, ориентировочно, около трёх лет. Дому повезло в том плане, что он попал в руки добросовестного собственника, который за свой счёт выполнил комплексный проект реставрации и готов приступить к реставрации, - пояснила советник отдела государственной охраны памятников архитектуры службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Елена Иванова.



