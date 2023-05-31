С наступлением холодов они подорожают
Лесники призвали жителей Бурятии начать заготовку дров на зиму как можно раньше, когда их ещё можно приобрести по приемлемой цене. Стоимость такого топлива повышается с приходом холодов. Основная причина – высокий спрос на него в преддверии отопительного сезона, пояснили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).
Норматив заготовки древесины прописан в соответствующем законе РБ: он составляет 20, а в районах Крайнего Севера – 40 кубометров. Воспользоваться можно несколькими способами заготовки, в том числе – во время особого противопожарного режима. Чтобы получить лесосеку для этих целей и для заключения договора купли-продажи, необходимо обратиться в ближайшее лесничество.
В РАЛХ обратили внимание на то, что для рубки пригодны не только сухие деревья, объём которых стремительно сокращается, но и спелые перестойные – то есть зелёные насаждения.
- Те, кто заготавливает древесину на лесосеках, могут посещать лесные массивы и в период действия особого противопожарного режима, строго соблюдая правила пожарной безопасности, – пояснил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
С собой нужно взять подтверждающие документы. На официальном Бурприроды ias.burpriroda.ru/forest/drova/obyavleniya.php опубликовали список мест, откуда забрать древесину можно по цене ниже рыночной.
Жителям Бурятии посоветовали запастись дровами заранее
Общество, Фото:
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