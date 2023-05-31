«Обычный вид»: В нацпарке в Бурятии рассказали о живородящих ящерицах

Общество, Фото: сайт Тункинского нацпарка

Запечатлеть её удалось госинспектору



Госинспектор оперативной группы национального парка «Тункинский» Зоригто Жамбалов сфотографировал живородящую ящерицу. Снимок опубликовали на сайте учреждения.



- Обычный вид Тункинского национального парка, - пояснили в нацпарке.



Такая ящерица в длину обычно 15-18 см, из которых 10-11 см приходится на хвост. Она имеет коричневый окрас с тёмными полосками, тянущимися по бокам и вдоль середины спины.



Питаются мелкими насекомыми, дождевыми червями. Удерживают их мелкими зубами, не способными к разжёвыванию, и проглатывают целиком. Обитает на опушках, зарастающих вырубках и гарях, в кустарниковых зарослях по берегам водоёмов, встречается на влажных участках в населённых пунктах, пойменных лугах и верховых болотах.



Собственных нор не роет. Укрывается под корой упавших деревьев, в трухлявых пнях и т.д. Живородящая ящерица хорошо плавает, передвигается по дну и в случае опасности закапывается в ил.



Активность дневная. Выход из зимовки с конца марта – начала апреля до первой половина июня. Уход на зимовку с конца августа – начала сентября до октября. Зимует в непромерзающих убежищах, способны переносить минусовые температуры (-2,-2,5 градуса). На большей части ареала – яйцеживородящий вид. Беременность длится 70-90 суток. Самки приносят 8-12 детёнышей длиной 18-22 мм, обычно с начала июля.

