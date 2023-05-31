Участие могли принять все породы
27 мая в Улан-Удэ состоялась национальная выставка собак всех пород ранга «САС Чемпион» Российской кинологической федерации «Достояние Республики Бурятия». Мероприятие прошло в Бурятском аграрном колледже имени М.Н. Ербанова. Основная цель выставки – выявление лучших собак в породе и оценка экстерьера собак для дальнейшего племенного использования.
На кинологической площадке собрались 126 собак разных пород из 9 групп FCI из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края. В работе выставки принял участие эксперт Российской кинологической федерации/FCI Дмитрий Прозоров.
Для четвероногих участников были подготовлены площадки (ринги), на которых они показывали свою внешнюю красоту, физические возможности и уровень дрессировки. После рингов прошли конкурсы: «Гордость России», «Собака и ребёнок», «Конкурс ветеранов», «Конкурс беби» (щенков до 4 месяцев и от 9 месяцев до 1,5 лет). Также состоялась монопородная выставка (КЧК) «Немецкий шпиц».
- С целью введения в профессию в качестве зрителей участвовали студенты первых курсов специальности «Кинология». Они познакомились с редкими породами собак, узнали, как заботиться о них, об ответственном отношении к ним, в каких условиях им комфортнее жить и прочее. Яркая шоу-программа: танцы с собаками, кинологические виды спорта, конкурсы и соревнования никого не оставили равнодушными, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Бурятии провели национальную выставку собак
Общество, Фото:
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