В Бурятии назвали победителей конкурса поэтического перевода

Участники переводили стихи с бурятского на русский
В Бурятии проведён конкурс перевода с бурятского на русский язык «Буряад уянга – ородоор» («Бурятская лирика - на русском»). 29 мая в национальной библиотеке РБ прошло заседание жюри, на котором были подведены итоги конкурса и определены победители.
В состав жюри вошли филологи, писатели, поэты, переводчики, этнографы, прозаики, журналисты, литературоведы, драматурги и переводоведы. В конкурсе приняли участие 34 человека, при этом большинство участников подали более одного перевода стихотворных произведений.
Жюри рассмотрело переводы поэтических произведений с бурятского на русский язык в соответствии с утверждёнными критериями оценки качества перевода, такими как сохранение образов в передаче бурятской картины мира, соблюдение поэтического слога на русском языке, учёт принципа «Перевод – творческий процесс», адекватность перевода культурных и исторических реалий, описанных в оригинале.
Также были отмечены интерес к проводимому конкурсу, широкая география участников (участвовали любители и профессионалы перевода не только из различных городов и районов Республики Бурятия, но и из Забайкальского края, Иркутской области, г. Челябинска, г. Санкт-Петербурга), а также достойный уровень представленных переводов.
Как сообщает пресс-служба нацбиблиотеки, решением жюри призовые места и номинации распределились следующим образом:
1 место: Григорьева Т.П. за перевод стихотворения «Буряад хэлэн» Д. Улзытуева
2 место: Дубкова Л.А. за перевод стихотворения «Буряад орон» С. Доржиева
3 место: Перенов А.А. за перевод стихотворения «Урданай дуун» Т. Гомбожапова
Кроме этого, определены победители в номинациях:
«Переводческий дебют» - Гынинова А.
«Творческая свобода» - Шигина О.И.
«Оригинальность видения» - Дабаев В.Ц.
«Аутентичность перевода» - Доржиев С.Д.
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