В Бурятии назвали победителей конкурса поэтического перевода

Общество, Фото: нацбиблиотека РБ

Участники переводили стихи с бурятского на русский



В Бурятии проведён конкурс перевода с бурятского на русский язык «Буряад уянга – ородоор» («Бурятская лирика - на русском»). 29 мая в национальной библиотеке РБ прошло заседание жюри, на котором были подведены итоги конкурса и определены победители.



В состав жюри вошли филологи, писатели, поэты, переводчики, этнографы, прозаики, журналисты, литературоведы, драматурги и переводоведы. В конкурсе приняли участие 34 человека, при этом большинство участников подали более одного перевода стихотворных произведений.



Жюри рассмотрело переводы поэтических произведений с бурятского на русский язык в соответствии с утверждёнными критериями оценки качества перевода, такими как сохранение образов в передаче бурятской картины мира, соблюдение поэтического слога на русском языке, учёт принципа «Перевод – творческий процесс», адекватность перевода культурных и исторических реалий, описанных в оригинале.



Также были отмечены интерес к проводимому конкурсу, широкая география участников (участвовали любители и профессионалы перевода не только из различных городов и районов Республики Бурятия, но и из Забайкальского края, Иркутской области, г. Челябинска, г. Санкт-Петербурга), а также достойный уровень представленных переводов.



Как сообщает пресс-служба нацбиблиотеки, решением жюри призовые места и номинации распределились следующим образом:

1 место: Григорьева Т.П. за перевод стихотворения «Буряад хэлэн» Д. Улзытуева

2 место: Дубкова Л.А. за перевод стихотворения «Буряад орон» С. Доржиева

3 место: Перенов А.А. за перевод стихотворения «Урданай дуун» Т. Гомбожапова



Кроме этого, определены победители в номинациях:

«Переводческий дебют» - Гынинова А.

«Творческая свобода» - Шигина О.И.

«Оригинальность видения» - Дабаев В.Ц.

«Аутентичность перевода» - Доржиев С.Д.



