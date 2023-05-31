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В России хотят установить единые критерии получения соцпомощи

В России хотят установить единые критерии получения соцпомощи
Общество,  Фото:pixabay.com
Будет изменён подход к расчёту среднедушевого дохода малоимущей семьи

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в законодательство в части установления единых требований к условиям и порядку оказания государственной социальной помощи. Законопроектом предусматривается унификация требований к условиям и порядку оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.

В соответствии с документом также предлагается изменить подход к расчёту среднедушевого дохода малоимущей семьи и перейти от понятия «домохозяйство» к понятию «семья», в том числе с целью обеспечить гражданам равный доступ к мерам социальной поддержки вне зависимости от состава семьи.

Авторы законопроекта предлагают определить следующий состав семьи при расчёте среднедушевого дохода: заявитель, подавший заявление о назначении государственной социальной помощи; супруг (супруга) заявителя; несовершеннолетние дети заявителя и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательных организациях по очной форме обучения, в том числе находящиеся под опекой или попечительством. При этом исключаются родители, братья и сестры заявителя и его супруга (супруги).

Предусматривается возможность подачи заявления о назначении государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, в электронном виде с использованием портала «Госуслуги».

Закон в случае его окончательного принятия вступит в силу 1 января 2024 года, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

социальная защита законодательство законопроект

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