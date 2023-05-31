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В Бурятии именинника поздравили с 95-летием

В Бурятии именинника поздравили с 95-летием
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Дылгер Аюшиев – юбиляр Курумканского района

В Курумканском районе Бурятии 27 мая поздравили с 95-летним юбилеем одного из долгожителей сельского поселения «Арзгун» Дылгера Галсановича Аюшиева. Он уроженец улуса Угнасай.

По информации пресс-службы министерства соцзащиты РБ, за плечами юбиляра интересная и насыщенная событиями жизнь. Трудовую деятельность начал в совхозе «Дыренский» в должности бухгалтера, затем управляющим совхоза «Аргадинский», потом заместителем директора совхоза «Гаргинский».

За заслуги перед государством награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд», медалью «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ленина» и многими другими.

Сейчас Дылгер Галсанович живёт в Улан-Удэ в окружении 5 детей, 16 внуков, 22 правнуков, праправнучки, но часто приезжает в родное село.

- В юбилейный день рождения имениннику вручили поздравительные открытки от президента Российской Федерации Владимира Путина, главы республики Алексея Цыденова, сертификат на единовременную выплату, благодарственное письмо от главы МО «Курумканский район». Также в день юбилея приехали поздравить земляки - ветераны труда: заслуженный инженер Республики Бурятия Александр Дамдинович Цыденов, заслуженный ветеринар Республики Бурятия Гажидма Цыбиковна Аюшеева, многочисленные родственники, - рассказали в районном отделе соцзащиты населения.

Курумканский район Бурятия Улан-Удэ долгожитель юбилей

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