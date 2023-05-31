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30 мая

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В Бурятии прошло торжественное собрание общественности в честь 100-летия республики

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

30 мая в Бурятском театре оперы и балета дали официальный старт празднованию 100-летия образования Республики Бурятия. Там состоялось торжественное собрание общественности и праздничный концерт «Достояние республики».

Почетными гостями стали ветераны по различным отраслям, старейшины, представители районов республики, а также родные и близкие участников специальной военной операции.

- Мы с полным правом утверждаем, что все достижения республики – это выдающаяся заслуга нашего многонационального народа. Пройдя проверку на прочность своей столетней историей, мы оставим в прошлом все, что мешает развитию, учтём позитивный опыт прошлого и продолжим развитие нашего родного края и нашей большой страны! Сильная Россия равно процветающая Бурятия! – подчеркнул в своём выступлении глава Бурятии Алексей Цыденов.

Юбилейными медалями «100 лет Республике Бурятия» наградили ветеранов Великой Отечественной войны, участников трудового фронта, ветеранов тыла, почётных граждан Улан-Удэ и Бурятии, ветеранов труда, участников спецоперации.

Среди награждённых – ровесник республики Иван Тимофеевич Голощапов. Он ветеран Великой Отечественной войны, принимал участие в боевых операциях в составе 2-й Краснознаменной Гвардейской 26-й танковой бригады Западного фронта. Также медали получили ветеран тыла Балдан-Дамба Эрдынеевич Ринчинов и ветеран войны Дансаран Доржиевич Буянтуев.

Награждены были Герои Социалистического Труда Анатолий Калашников, который 20 лет трудился председателем колхоза имени Ленина в Мухоршибирском районе и Ольга Сангадиева, работавшая овцеводом в колхозе имени Карла Маркса в Баргузинском районе.

Получили награды Герой Труда РФ, экс-руководитель Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых, народная артистка СССР Галина Шойдогбаева, экс-чемпион мира по вольной борьбе Борис Будаев, бывший бригадир-ударник леспромхоза Владимир Тормозов, декан факультета в Бурятском педколледже Александр Бочеев, экс-заместитель министра здравоохранения по лечебной работе Бурятской АССР Ким Маланов и другие.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Как будем праздновать

Основные праздничные мероприятия в честь векового юбилея республики состоятся в конце недели. Так, 2, 3 и 4 июня на площади Советов будут проходить выставки-презентации достижений районов Бурятии. В том числе в гигантской юрте диаметром 15 метров развернётся гранд-выставка «Уран дархан» - там будут представлены лучшие работы мастеров народных художественных промыслов.

3 июня на Театральной площади пройдет выставка национально-культурных центров «Караван дружбы». Вокруг фонтана развернётся «Улица добрых соседей» из 15 шатров от «Дома дружбы».

Днём состоятся праздничные концерты на площади Советов и площади Революции.

На Центральном стадионе пройдёт главное самое масштабное культурно-массовое мероприятие - музыкально-театрализованное представление «Буряад Улас - 100 жэл. Бурятия – 100 лет».

С 20:00 до 22:00 на площади Советов состоится праздничный концерт «100 жэлэй аялганууд - Мелодии века». А с 22:00 до 23:00 даст концерт Олег Газманов.


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100 лет Республики Бурятия концерт юбилей

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