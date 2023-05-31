Там будут создавать мультфильмы на бурятском языке
Кижингинский центр детского творчества (ЦДТ) получил грант размером в 200 тысяч рублей. На эти деньги планируют создать мультипликационную студию под названием «Замбуулита юртэмсэ»
Там будут выпускать мультфильмы на бурятском языке. На выигранные средства закупят необходимое оборудование. Автор и руководитель проекта – директор учреждения Соелма Тарнуева, говорится в районной группе «Кижинга-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2021-го Кижингинский ЦДТ стал обладателем президентского гранта в 458 тысяч. Тогда его решили направить на создание ресурсного центра развития ремёсел и народно-художественного промысла «Угай толон» («Зов предков»).
- В рамках проекта выпустят цикл передач на родном языке. На YouTube разместят обучающие курсы и мастер-классы с применением новых технологий и методик по валянию шерсти и ткачества. Планируется онлайн-выставка сувенирных продукции и изделий. Кроме того, для продвижения местных мастеров организуют участие в выставках в пределах республики и за её границами, – рассказывали тогда в министерстве культуры РБ.
В районе Бурятии может появиться собственная мультипликационная студия
Общество, Фото:
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