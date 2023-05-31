В Забайкалье подрядчика оштрафовали на 4,2 млн за просроченный ремонт

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В вопросе разбиралась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края нарушили закон о контрактной системе при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Установлено, что Служба единого заказчика Забайкальского края и краевое государственное унитарное предприятие «Автомобильные дороги Забайкалья» заключили государственный контракт на ремонт 23 км региональной автомобильной дороги «Могойтуй – Сретенск – Олочи» в срок до 15 августа 2022 года.



В предусмотренный контрактом срок подрядная организация работы в полном объёме не исполнила.



Подрядчик получил прокурорское представление об устранении нарушений. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ». По результатам его рассмотрения юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 4,2 млн рублей.



В настоящее время работы по контракту завершены, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.





