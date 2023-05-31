В вопросе разбиралась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края нарушили закон о контрактной системе при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Установлено, что Служба единого заказчика Забайкальского края и краевое государственное унитарное предприятие «Автомобильные дороги Забайкалья» заключили государственный контракт на ремонт 23 км региональной автомобильной дороги «Могойтуй – Сретенск – Олочи» в срок до 15 августа 2022 года.
В предусмотренный контрактом срок подрядная организация работы в полном объёме не исполнила.
Подрядчик получил прокурорское представление об устранении нарушений. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ». По результатам его рассмотрения юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 4,2 млн рублей.
В настоящее время работы по контракту завершены, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
В Забайкалье подрядчика оштрафовали на 4,2 млн за просроченный ремонт
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