В Бурятии сельчане пожаловались на молодёжь, устраивающую пьяные сборища

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Подростки превратили бывшую колхозную контору в общественный туалет



Жители прибайкальского села Турунтаево пожаловались в районной группе «Прибайкалье-инфо.24/7» на местную молодёжь, которая повадилась собираться в здании бывшей конторы колхоза «Прибайкалец». Оно находится на улице Ленина.



Люди призвали власти принять срочные меры – боятся, что незваные гости рано или поздно устроят пожар.



- Там собирается молодёжь и не только. Курят, пьют, шумят. Подростки бегают по крыше, на наши замечания не реагируют, оскорбляют. Ходят в туалет прямо в здании и возле него. Если случится пожар, то пострадаем мы и стоящие рядом магазины, – отмечают сельчане.



Глава сельского поселения «Турунтаевское» Ольга Тутаева пояснила, что вопрос уже обсудили с собственником здания – СПК «Прибайкалец».



- В ближайшее время оконные и дверные проёмы будут заколочены и доступ посторонних туда прекратится, – цитирует её «Прибайкалье-инфо.24/7».