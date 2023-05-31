В Бурятии колония будет поставлять пиломатериал для села

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Состоялась рабочая встреча начальника колонии и главы сельского поселения



Начальник лечебно-исправительного учреждения №5 Сергей Зандаков провёл рабочую встречу с главой сельского поселения Цолгинское Мухоршибирского района Бурятии Мариной Дардаевой.



На встрече стороны обсудили вопросы поставки пиломатериала для нужд сельского поселения.



По итогу встречи заключён контракт на поставку пиломатериала. Это позволит осуждённым, работающим на производстве учреждения, погасить имеющиеся у них исковые обязательства, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

