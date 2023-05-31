Порывы ветра достигнут 20 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 мая по республике днём местами возможны грозы. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +17,+22, местами +7,+12.
В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура днём +16,+18.
В Бурятии май заканчивается ветреной погодой
Общество, Фото:
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