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В Бурятии май заканчивается ветреной погодой

В Бурятии май заканчивается ветреной погодой
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Порывы ветра достигнут 20 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 31 мая по республике днём местами возможны грозы. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +17,+22, местами +7,+12.

В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура днём +16,+18.
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