В Санкт-Петербурге проведут «Наадан-Сурхарбан»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Бурятская диаспора отметит национальный праздник



4 июня в Санкт-Петербурге стартует первый этап культурно-спортивного праздника «Наадан-Сурхарбаан – 2023». В ТК «Питер» состоится турнир по настольному теннису (0+).



11 июня в доме бурятской культуры пройдёт второй этап праздника. Участники сразятся в турнире по шахматам «Шатар наадан» (0+).



12 июня в СК «Приморец» состоится третий этап «Наадан-Сурхарбаан» (6+). В программе праздника: футбол, волейбол, стрельба из лука «Сур харбаан», турнир по национальной борьбе «Бүхэ барилдаан», «Һээр шалгаан - сээр хухалха», «Шагай наадан», армрестлинг и перетягивание каната. Также будет открыта этнокультурная площадка: выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, образовательно-развлекательная площадка для детей, этношоу и открытый микрофон.



Кроме этого, 10 июня в клубе «Выборгская сторона» будет проведён фестиваль народного творчества «Зүрхэнэй дуун. Поющие сердцем» (6+). Об этом сообщает Бурятское землячество Санкт-Петербурга.



Возрастное ограничение: 6+.

