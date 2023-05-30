В Улан-Удэ запустят более 50 систем автополива

Их общая протяжённость превысит 30 километров
В столице Бурятии появится 52 системы автоматического полива зелёных насаждений, сообщили в комбинате по благоустройству (КБУ). Их общая протяжённость – свыше 30 километров, и часть – более 5 километров – уже ввели в эксплуатацию.
Автополив оборудовали в центре города – на площади Советов, на улицах Сухэ-Батора, Борсоева и Крылова, на бульваре Карла Маркса и в сквере имени Пушкина.
Системы автоматического полива запускают в середине мая. В 2023-ем работы стартовали 17-го числа.
- Мы каждый год проверяем, ремонтируем и включаем их, чтобы сохранить зелёные насаждения в городе. Сейчас на балансе комбината находится порядка 31 километра автоматических водополивов, – отметил директор КБУ Александр Солдаткин.
Перед запуском коммунальщики производят пусконаладочные работы и регулировку оросителей и проверяют их состояние.
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