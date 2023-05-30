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В Улан-Удэ покажут «Символы и образы» бурятского народа

В Улан-Удэ покажут «Символы и образы» бурятского народа
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На выставке представят результаты исследования эстетики визуальной культуры бурят

30 мая в Улан-Удэ открылась экспозиция «Тэмдэг ба дурсэ» («Символ и образ»). Выставку ремесла, дизайна и искусства можно будет увидеть в центре современного искусства Бурятии «Залуу».

- Поиск уникальных особенностей культуры для формирования идентичности для бурят в современности приобретает все более актуальное значение. Одним из способов рефлексии является создание символов и образов – своеобразных идейных и физических вместилищ космологии, мироощущения бурятского народа, - сообщает пресс-служба ЦСИ.

Представленные в экспозиции предметы являются современной интерпретацией традиционных бытовых предметов и являются результатом исследования эстетики бурятской визуальной культуры через художественную практику с использованием методологических подходов современного искусства.

Возрастное ограничение: 0+.
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