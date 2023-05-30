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В Забайкалье засняли медвежье семейство

В Забайкалье засняли медвежье семейство
Общество,  Фото:Сохондинский заповедник
Мать с детёнышами заметили в окрестностях кордона Енда

На одном из кордонов Сохондинского заповедника в Забайкальском крае сотруднице отдела экологического просвещения Екатерине Серебряковой удалось понаблюдать за медвежьим семейством. Кроме того, медведицу и сразу трёх её детёнышей, появившихся на свет прошедшей зимой, удалось запечатлеть на видео.

Напомним, что медвежата рождаются в январе-феврале в самый морозный период года, который медведица проводит в берлоге в состоянии спячки. Обычно медвежат двое, реже один или трое, но бывает и четверо. Считается, что по три и более детёныша чаще всего приносят более старые медведицы. Первые месяцы своей жизни медвежата проводят с мамой-медведицей в берлоге, питаясь исключительно молоком. А с приходом весны покидают берлогу и находятся под бдительным присмотром матери. Маленькие медвежата очень подвижны, они постоянно играют друг с другом и матерью, лазают по деревьям.

- Наблюдать за резвящимися медвежатами весьма интересно, но только на значительном удалении. Нельзя забывать, что медведь – опасный и не всегда предсказуемый хищник. Особенно опасны близкие встречи с медведицей и маленькими медвежатами. Неповоротливая с виду медведица может молниеносно броситься на человека, представляющего явную или мнимую опасность медвежатам, - сообщили в заповеднике.

Забайкальский край заповедник медведь

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