Монголия приняла международный шаманский фестиваль

Общество, Фото: Chinggis Khaanii Khuree

В мероприятии приняли участие бурятские шаманы



Международный фестиваль шаманизма «Тэнгэр» прошёл 28 и 29 мая в Монголии. Местом проведения стал туристический комплекс в окрестностях Улан-Батора.



Более 40 шаманов из Южной Кореи, Франции, Польши, США и коренных народов Канады, Внутренней Монголии и Бурятии приехали на фестиваль, чтобы продемонстрировать особенности, традиции и обычаи шаманизма своей страны. Так, по словам организаторов, большой интерес у горожан и туристов вызывали жертвоприношение солнца, церемония поднятия шаманского флага, церемония призыва небес, жертвоприношение огня. Также шаманы зарубежных стран продемонстрировали свои обряды.



Данное мероприятие проводилось впервые. Интерес со стороны горожан и туристов очень высок, сообщает паблик «Монголия».

