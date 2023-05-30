Повесть отметили, как «Издание, вносящее вклад в диалог культур»
В Уфе в рамках международной книжной ярмарки «Китап-Байрам» подвели итоги конкурса «Книга года на земле Урал-Батыра». В номинации «Издание, вносящее вклад в диалог культур» диплом третьей степени присуждено книге «Волшебный меч курыкан» (12+). Книгу написал председатель общественной палаты Иркутска, заведующий кафедрой массовых коммуникаций и мультимедиа Иркутского госуниверситета, доктор исторических наук Станислав Гольдфарб.
В повести рассказана загадочная история племени курыкан. Они «пришли ниоткуда и ушли в никуда», но оставили после себя наскальные рисунки, легенду о кузнецах, знавших секрет булата, из которого ковались мечи с волшебными символами. Главными героями книги стали археологи.
– По легенде, курыканы являются предками якутов, их следы имеются и на Байкале: всем известна Курыканская защитная стена, остатки которой сохранились на острове Ольхон. Вообще, это вторая моя книга для детей и подростков об истории нашего региона, – рассказал Станислав Гольдфарб.
Всего на конкурс поступило свыше 80 заявок из разных регионов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Книга иркутянина о курыканах удостоена международной награды
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