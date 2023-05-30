30 мая

29 мая

Популярное

К столетию Республики Бурятия выпущена почтовая марка

К столетию Республики Бурятия выпущена почтовая марка
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры РБ
Ограниченный тираж в количестве 200 штук поступил в центральное почтовое отделение Улан-Удэ

Сегодня, 30 мая, в День рождения Республики Бурятия, на Улан-Удэнском главпочтамте произошло знаменательное событие – специальное гашение почтовой марки и почтового конверта «100 лет Республики Бурятия». Памятное мероприятие стало первым в череде юбилейных событий.

На марке, посвящённой столетию Бурятии, изображены самые узнаваемые и исторически значимые символы Бурятии. Это главная святыня буддизма в России – дворец нетленного тела Хамбо-ламы Итигэлова. Орнаменты, изображённые в уголках марки, располагаются на его фасадах. Также присутствует триумфальная арка «Царские ворота», которая была возведена ко дню города в 2006 году. Она является копией арки, построенной в 1891 году в честь приезда цесаревича Николая Александровича. Есть изображение старообрядческой Никольской церкви, перевезённой в этнографический музей народов Забайкалья из Мухоршибирского района в 1971 году. А также скульптура «Мать Бурятия», которая встречает гостей, приезжающих в Улан-Удэ, маяк, расположенный в Байкальской гавани (п. Турка), и театр оперы и балета – один из самых красивых памятников архитектуры Бурятии.

Кроме объектов культурного наследия и архитектурных сооружений, на марке изображены и представители фауны. Это рысь, нерпа – символ Байкала, привлекающий гостей в республику со всего мира.

- Почтовый блок украшен национальным орнаментом, изображениями основных достопримечательностей региона, гербом и цифрой 100. На круглой марке – юбилейная дата. В первую очередь это филателистический сувенир, но его можно использовать и в качестве знака почтовой оплаты. Номинал марки – 120 рублей, - рассказали в АО «Почта России».

Также к конверту был изготовлен специальный почтовый штемпель с изображением герба республики.

- Поставить его оттиск на конверты или открытки можно только 30 мая в центральном почтовом отделении Улан-Удэ по адресу: ул. Ленина, 61, - пояснили в АО «Почта России».

Напомним, что специальное гашение – это почтовое гашение, специально организуемое ведомством почтовой связи в честь выдающегося события или памятной даты. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
Бурятия юбилей почта марка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На НТВ вышел сюжет о 100-летнем юбилее Республики Бурятия
На НТВ вышел сюжет о 100-летнем юбилее Республики Бурятия
Общество, 30.05.2023
Рассказ о республике уместился в четыре с половиной минуты 
В Улан-Удэ нашли суровые песочницы без песка
В Улан-Удэ нашли суровые песочницы без песка
Общество, 30.05.2023
Новенькие детские площадки в столице Бурятии разваливаются на глазах
В Улан-Удэ запустят более 50 систем автополива
Общество, 30.05.2023
Их общая протяжённость превысит 30 километров
В Улан-Удэ высадили 80 рябин и 84 саженца можжевельника
В Улан-Удэ высадили 80 рябин и 84 саженца можжевельника
Общество, 30.05.2023
Рябина украсила разделительную полосу на ПВЗ
В Улан-Удэ запретили копать из-за празднования юбилея республики
В Улан-Удэ запретили копать из-за празднования юбилея республики
Общество, 30.05.2023
Вводится запрет на проведение земляных работ
Жителям Бурятии рассказали о фейках про пропавших детей
Жителям Бурятии рассказали о фейках про пропавших детей
Общество, 30.05.2023
Волонтёры объяснили, как распознать такие сообщения и зачем их рассылают
В Улан-Удэ стартовал ремонт ещё одной дороги
В Улан-Удэ стартовал ремонт ещё одной дороги
Общество, 30.05.2023
Работы будут вестись всё лето
Большинство улан-удэнцев высоко оценили собственную эффективность на работе
Большинство улан-удэнцев высоко оценили собственную эффективность на работе
Общество, 30.05.2023
Многие из них считают, что выкладываются сильнее своих коллег и начальства
В Бурятии ЕГЭ по русскому языку прошёл без сбоев
В Бурятии ЕГЭ по русскому языку прошёл без сбоев
Общество, 30.05.2023
Для получения аттестата необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов
Стали известны победители турнира «Кожаный мяч» в Улан-Удэ
Стали известны победители турнира «Кожаный мяч» в Улан-Удэ
Общество, 30.05.2023
Футбольные соревнования проводились на призы горсовета столицы Бурятии
Горсовет Улан-Удэ поздравил Бурятию с юбилеем
Горсовет Улан-Удэ поздравил Бурятию с юбилеем
Общество, 30.05.2023
Жителям республики пожелали счастья, здоровья и благополучия
Среди полицейских Бурятии определили лучших стрелков
Среди полицейских Бурятии определили лучших стрелков
Общество, 30.05.2023
На полигоне соревновались 87 сотрудников
В Бурятии возобновляется выдача биометрических загранпаспортов
В Бурятии возобновляется выдача биометрических загранпаспортов
Общество, 30.05.2023
Заявления на них начнут принимать с наступлением лета

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^