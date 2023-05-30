К столетию Республики Бурятия выпущена почтовая марка

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

Ограниченный тираж в количестве 200 штук поступил в центральное почтовое отделение Улан-Удэ



Сегодня, 30 мая, в День рождения Республики Бурятия, на Улан-Удэнском главпочтамте произошло знаменательное событие – специальное гашение почтовой марки и почтового конверта «100 лет Республики Бурятия». Памятное мероприятие стало первым в череде юбилейных событий.



На марке, посвящённой столетию Бурятии, изображены самые узнаваемые и исторически значимые символы Бурятии. Это главная святыня буддизма в России – дворец нетленного тела Хамбо-ламы Итигэлова. Орнаменты, изображённые в уголках марки, располагаются на его фасадах. Также присутствует триумфальная арка «Царские ворота», которая была возведена ко дню города в 2006 году. Она является копией арки, построенной в 1891 году в честь приезда цесаревича Николая Александровича. Есть изображение старообрядческой Никольской церкви, перевезённой в этнографический музей народов Забайкалья из Мухоршибирского района в 1971 году. А также скульптура «Мать Бурятия», которая встречает гостей, приезжающих в Улан-Удэ, маяк, расположенный в Байкальской гавани (п. Турка), и театр оперы и балета – один из самых красивых памятников архитектуры Бурятии.



Кроме объектов культурного наследия и архитектурных сооружений, на марке изображены и представители фауны. Это рысь, нерпа – символ Байкала, привлекающий гостей в республику со всего мира.



- Почтовый блок украшен национальным орнаментом, изображениями основных достопримечательностей региона, гербом и цифрой 100. На круглой марке – юбилейная дата. В первую очередь это филателистический сувенир, но его можно использовать и в качестве знака почтовой оплаты. Номинал марки – 120 рублей, - рассказали в АО «Почта России».



Также к конверту был изготовлен специальный почтовый штемпель с изображением герба республики.



- Поставить его оттиск на конверты или открытки можно только 30 мая в центральном почтовом отделении Улан-Удэ по адресу: ул. Ленина, 61, - пояснили в АО «Почта России».



Напомним, что специальное гашение – это почтовое гашение, специально организуемое ведомством почтовой связи в честь выдающегося события или памятной даты. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

