В постаревшем на 44 года селе в Бурятии готовятся к 300-летнему юбилею

В честь круглой даты там устроят конные скачки, спортивные состязания и праздник на воде







–

Круглую дату отметят через полтора месяца, 20-21 июля, однако подготовка началась ещё в январе. Площадки для мероприятий определили несколько месяцев назад – это центральный стадион, парки Победы и «Молодёжный» и центральная библиотека.



Новую дату образования Бичуры утвердили в конце декабря. Ранее таковой считался 1767 год. Однако исследование, которое провела историк Светлана Арсентьева, показало, что первые документальные упоминания о населённом пункте относятся к 1723-му.



Сами документы находятся в архивной службе местной администрации. На сессии в конце декабря депутаты райсовета проголосовали за то, что годом рождения села будет 1723-ий. Таким образом, её «состарили» сразу на 44 года. Дату празднования – 21 июля – выбрали не просто так. Это Прокопьев день, а первая церковь в селе называлась как раз Прокопьевской.



Глава муниципального образования Василий Смолин тогда заявил, что это была историческая сессия. А в конце ноября он писал, что вопрос о времени образования села изучали на протяжении нескольких лет.



- Конечно, он требует чёткого исследования архивных документов, записей церковных книг, генеалогических данных родов и многое другое, – подчеркнул тогда руководитель МО. – Первое заседание исторического совета готовилось более года и состоялось 8 сентября. Но, увы, историки и краеведы, привлечённые для изучения этого вопроса, не пришли к единому мнению. Один из самых глубоких докладов на тему представила Светлана Арсентьева – с указанием документов и обоснований, полученных из различных архивов.



Большинство членов исторического совета – 20 из 21 – выступили за установление 1723-го годом образования Бичуры. Она считается крупнейшим семейским селом в Забайкалье. Самая длинная в мире деревенская улица – Коммунистическая – тоже находится там. Её длина –17 километров.







Возрастное ограничение – 0+

В Бичуре вовсю идёт подготовка к предстоящему 300-летию. Юбилей жители села отметят этим летом. В честь него там запланировали ряд праздничных мероприятий, сообщается в группе «Бичура-инфо.24/7».Власти уже утвердили смету и источники финансирования. Известна и программаторжественное собрание, спортивные соревнования, конные скачки, различные культурные мероприятия и праздник на воде. На нескольких улицах в Бичуре – Кирова, Коммунистическая, Ленина, Калинина и в микрорайоне Сахарный Завод – развернут исторические инсталляции. На юбилее ждут гостей – главу республики Алексея Цыденова, депутатов Народного Хурала и бизнесменов.