Большинство улан-удэнцев высоко оценили собственную эффективность на работе

Многие из них считают, что выкладываются сильнее своих коллег и начальства



Свой личный коэффициент полезного действия (КПД) на рабочем месте среднестатистический житель бурятской столицы оценивает в 82%, коллег – в 73%, в начальства – лишь в 65%. К такому выводу пришли представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob после опроса, который проводился с 19 по 26 мая.



При этом каждый пятый (21%) убеждён, что, вопреки законам физики, его КПД даже превышает 100%, и только двое из ста респондентов признают, что он менее 10% – мол, им не дают реализоваться в полной мере.



Эффективность своих сослуживцев улан-удэнцы оценивают ниже личной – примерно на 73%. То, что коллеги выжимают из себя больше энергии, чем потребляют, отмечает только каждый десятый (10%).



Ещё более критично наши земляки настроены по отношению к руководству – КДП начальства они видят равным 65%. Подобный, кстати – у лидеров рейтинга полезности депутатов Госдумы. По мнению 6% опрошенных, эффективность их шефа не достигает и 10%, 15 же процентов горожан уверены, что руководитель выкладывается более чем на 100%.



- Начальники КПД подчинённых оценили в среднем на 70%, причём 9% опрошенных считают результативность членов своей команды сверхвысокой. Низкие оценки они практически не ставили, – заявили в «SuperJob».



