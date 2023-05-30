30 мая

29 мая

Популярное

Большинство улан-удэнцев высоко оценили собственную эффективность на работе

Большинство улан-удэнцев высоко оценили собственную эффективность на работе
Общество,  Фото:pixabay.com
Многие из них считают, что выкладываются сильнее своих коллег и начальства

Свой личный коэффициент полезного действия (КПД) на рабочем месте среднестатистический житель бурятской столицы оценивает в 82%, коллег – в 73%, в начальства – лишь в 65%. К такому выводу пришли представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob после опроса, который проводился с 19 по 26 мая.

При этом каждый пятый (21%) убеждён, что, вопреки законам физики, его КПД даже превышает 100%, и только двое из ста респондентов признают, что он менее 10% – мол, им не дают реализоваться в полной мере.

Эффективность своих сослуживцев улан-удэнцы оценивают ниже личной – примерно на 73%. То, что коллеги выжимают из себя больше энергии, чем потребляют, отмечает только каждый десятый (10%).

Ещё более критично наши земляки настроены по отношению к руководству – КДП начальства они видят равным 65%. Подобный, кстати – у лидеров рейтинга полезности депутатов Госдумы. По мнению 6% опрошенных, эффективность их шефа не достигает и 10%, 15 же процентов горожан уверены, что руководитель выкладывается более чем на 100%.

- Начальники КПД подчинённых оценили в среднем на 70%, причём 9% опрошенных считают результативность членов своей команды сверхвысокой. Низкие оценки они практически не ставили, – заявили в «SuperJob».

работа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ стартовал ремонт ещё одной дороги
В Улан-Удэ стартовал ремонт ещё одной дороги
Общество, 30.05.2023
Работы будут вестись всё лето
Большинство улан-удэнцев высоко оценили собственную эффективность на работе
Большинство улан-удэнцев высоко оценили собственную эффективность на работе
Общество, 30.05.2023
Многие из них считают, что выкладываются сильнее своих коллег и начальства
В Бурятии ЕГЭ по русскому языку прошёл без сбоев
В Бурятии ЕГЭ по русскому языку прошёл без сбоев
Общество, 30.05.2023
Для получения аттестата необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов
Стали известны победители турнира «Кожаный мяч» в Улан-Удэ
Стали известны победители турнира «Кожаный мяч» в Улан-Удэ
Общество, 30.05.2023
Футбольные соревнования проводились на призы горсовета столицы Бурятии
Горсовет Улан-Удэ поздравил Бурятию с юбилеем
Горсовет Улан-Удэ поздравил Бурятию с юбилеем
Общество, 30.05.2023
Жителям республики пожелали счастья, здоровья и благополучия
Среди полицейских Бурятии определили лучших стрелков
Среди полицейских Бурятии определили лучших стрелков
Общество, 30.05.2023
На полигоне соревновались 87 сотрудников
В Бурятии возобновляется выдача биометрических загранпаспортов
В Бурятии возобновляется выдача биометрических загранпаспортов
Общество, 30.05.2023
Заявления на них начнут принимать с наступлением лета
Владельцев домашних собак в Бурятии возьмут под жёсткий контроль
Владельцев домашних собак в Бурятии возьмут под жёсткий контроль
Общество, 30.05.2023
С ними запретят появляться в общественных местах

В курортном районе Бурятии создадут парк с национальным колоритом
В курортном районе Бурятии создадут парк с национальным колоритом
Общество, 30.05.2023
Там появятся прогулочная зона, спортплощадка и лужайка

«Ни одного целого»: На севере Бурятии большегрузы разрушили мосты
«Ни одного целого»: На севере Бурятии большегрузы разрушили мосты
Общество, 30.05.2023
Приступить к их ремонту пообещали в ближайшее время

В Улан-Удэ устроят концерт в честь 150-летия со дня рождения Рахманинова
В Улан-Удэ устроят концерт в честь 150-летия со дня рождения Рахманинова
Общество, 30.05.2023
Лучшие оперные голоса можно будет услышать в музее
В Бурятии оштрафовали руководителей образовательных учреждений
В Бурятии оштрафовали руководителей образовательных учреждений
Общество, 30.05.2023
Золошлаковые отходы и шины выбрасывали в неположенных местах
Клещи в Бурятии покусали уже более 600 человек
Клещи в Бурятии покусали уже более 600 человек
Общество, 30.05.2023
Треть укушенных – маленькие жители республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^