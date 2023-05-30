Стали известны победители турнира «Кожаный мяч» в Улан-Удэ



Младшая возрастная категория (2012-2013 гг.р.)

1 место – команда школы №49;

2 место – команда школы №17;

3 место – команда школы №63;

4 место – команда школы №56;

5 место – команда гимназии №59;

6 место – команда школы №43.



Средняя возрастная категория (2010-2011 гг.р.)

1 место – команда школы №49;

2 место – команда школы №32;

3 место – команда школы №47;

4 место – команда школы-интерната №22;

5 место – команда школы №26;

6 место – команда школы №46.



Старшая возрастная группа (2008-2009 гг.р.)

1 место – команда школы №49;

2 место – команда школы №17;

3 место – команда лицея №27;

4 место – команда школы №40;

5 место – команда школы №35;

6 место – команда школы №43.



Помимо команд, награды получили участники, отличившиеся в играх турнира. Так, лучшими вратарями стали Донир Ц., Лев З. (школа №49) и Никита К. (лицей №27). Лучшими защитниками своих команд стали Тимофей Г. (школа №63), Максим К. (школа №47) и Станислав З. (школа №17). Лучшими нападающими были выбраны Ян Г. (школа №17), Тимофей С. (школа №32) и Андрей Д. (школа №49). Артём Р., Даниил Б. и Санжи Ж. (школа №49) взяли награды за лучших игроков турнира.



26 мая в Бурятии состоялось закрытие и награждение городских соревнований по футболу «Кожаный мяч – 2023» на призы горсовета Улан-Удэ. Турнир проводился среди школьников 2008-2013 годов рождения и был посвящён 100-летию образования Республики Бурятия.Церемонию награждения не помешал провести ни моросящий дождь, ни ветер. Награды победителям и призёрам, занявшим призовые места, вручали депутаты горсовета. Тройка лучших команд в каждой возрастной категории получила медали, кубки и спортивное снаряжение.- Будущие профессиональные спортсмены растут со школы. Тогда приходит понимание, что такое командный спорт, упорные тренировки и как работать с тренером. Для многих это наставник на всю жизнь. Футбол – это один из самых распространённых видов спорта, когда на таких шикарных площадках проводятся соревнования, ожидается огромный эффект. Надеемся, что у нас вырастут достойные спортсмены, как Владимир Гранат, которые будут прославлять Улан-Удэ и нашу республику, - поделился депутат Денис Егоров.Сильные команды выставила школа №49. Все первые места в трёх возрастных категориях взяли воспитанники именно этой школы. Всего на турнире, включая районные состязания, было представлено более 50 команд – это около 750 человек.Список победителей и призёров выглядит следующим образом: