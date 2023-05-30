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Стали известны победители турнира «Кожаный мяч» в Улан-Удэ

Стали известны победители турнира «Кожаный мяч» в Улан-Удэ
Общество,  Фото:пресс-служба УУГСД
Футбольные соревнования проводились на призы горсовета столицы Бурятии

26 мая в Бурятии состоялось закрытие и награждение городских соревнований по футболу «Кожаный мяч – 2023» на призы горсовета Улан-Удэ. Турнир проводился среди школьников 2008-2013 годов рождения и был посвящён 100-летию образования Республики Бурятия.

Церемонию награждения не помешал провести ни моросящий дождь, ни ветер. Награды победителям и призёрам, занявшим призовые места, вручали депутаты горсовета. Тройка лучших команд в каждой возрастной категории получила медали, кубки и спортивное снаряжение.

- Будущие профессиональные спортсмены растут со школы. Тогда приходит понимание, что такое командный спорт, упорные тренировки и как работать с тренером. Для многих это наставник на всю жизнь. Футбол – это один из самых распространённых видов спорта, когда на таких шикарных площадках проводятся соревнования, ожидается огромный эффект. Надеемся, что у нас вырастут достойные спортсмены, как Владимир Гранат, которые будут прославлять Улан-Удэ и нашу республику, - поделился депутат Денис Егоров.

Сильные команды выставила школа №49. Все первые места в трёх возрастных категориях взяли воспитанники именно этой школы. Всего на турнире, включая районные состязания, было представлено более 50 команд – это около 750 человек.

Список победителей и призёров выглядит следующим образом:

Младшая возрастная категория (2012-2013 гг.р.)
1 место – команда школы №49;
2 место – команда школы №17;
3 место – команда школы №63;
4 место – команда школы №56;
5 место – команда гимназии №59;
6 место – команда школы №43.

Средняя возрастная категория (2010-2011 гг.р.)
1 место – команда школы №49;
2 место – команда школы №32;
3 место – команда школы №47;
4 место – команда школы-интерната №22;
5 место – команда школы №26;
6 место – команда школы №46.

Старшая возрастная группа (2008-2009 гг.р.)
1 место – команда школы №49;
2 место – команда школы №17;
3 место – команда лицея №27;
4 место – команда школы №40;
5 место – команда школы №35;
6 место – команда школы №43.

Помимо команд, награды получили участники, отличившиеся в играх турнира. Так, лучшими вратарями стали Донир Ц., Лев З. (школа №49) и Никита К. (лицей №27). Лучшими защитниками своих команд стали Тимофей Г. (школа №63), Максим К. (школа №47) и Станислав З. (школа №17). Лучшими нападающими были выбраны Ян Г. (школа №17), Тимофей С. (школа №32) и Андрей Д. (школа №49). Артём Р., Даниил Б. и Санжи Ж. (школа №49) взяли награды за лучших игроков турнира.
ГорсоветУУ Улан-Удэ спорт футбол дети

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