В Иркутске супруги отметили 65-летие брака

Общество, Фото: служба ЗАГС Иркутской области

Поздравления принимала чета Ивановых



В Иркутске отметили «железный» юбилей семейной жизни Николай Петрович и Тамара Александровна Ивановы. Чету пришли поздравить представители межмуниципального отдела №1 ЗАГС и Октябрьского округа администрации города.



В мае 1958 года на палубе теплохода «Фридрих Энгельс» состоялась встреча будущих супругов. Трудились супруги в геологоразведочной экспедиции, жили на острове Ольхон и в Якутии. Супруги вырастили сына и дочь. Сейчас помогают воспитывать внуков, их правнуку уже 9 лет.



В честь 65-й годовщины совместной жизни супругам за укрепление института семьи, сохранение семейных традиций и достойное воспитание детей вручили благодарственные письма и памятные подарки. Юбилярам также пожелали здоровья, благополучия, любви, заботы родных и близких, сообщает служба ЗАГС Иркутской области.

