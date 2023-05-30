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В Иркутске супруги отметили 65-летие брака

В Иркутске супруги отметили 65-летие брака
Общество,  Фото:служба ЗАГС Иркутской области
Поздравления принимала чета Ивановых

В Иркутске отметили «железный» юбилей семейной жизни Николай Петрович и Тамара Александровна Ивановы. Чету пришли поздравить представители межмуниципального отдела №1 ЗАГС и Октябрьского округа администрации города.

В мае 1958 года на палубе теплохода «Фридрих Энгельс» состоялась встреча будущих супругов. Трудились супруги в геологоразведочной экспедиции, жили на острове Ольхон и в Якутии. Супруги вырастили сына и дочь. Сейчас помогают воспитывать внуков, их правнуку уже 9 лет.

В честь 65-й годовщины совместной жизни супругам за укрепление института семьи, сохранение семейных традиций и достойное воспитание детей вручили благодарственные письма и памятные подарки. Юбилярам также пожелали здоровья, благополучия, любви, заботы родных и близких, сообщает служба ЗАГС Иркутской области.
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