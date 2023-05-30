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Иркутск отпразднует 362-летие

Иркутск отпразднует 362-летие
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
День города отметят 3 июня

В Иркутске на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию Дня города обсудили план мероприятий. В этом году 362-летие столицы области отметят 3 июня.

2 июня в областной филармонии состоится два концерта для старшего поколения (6+) с участием музыкантов и солистов. 3 июня в спорткомплексе «Авиатор» стартует программа «Иркутск – город спортивный» (0+). Будет организована сдача норм ГТО. Желающие смогут поиграть в дартс и панна-бол. Впервые пройдут международные товарищеские матчи по футболу среди сборных команд городов: Иркутск, Нинбо (Китайская Народная Республика) и Улан-Батор (Монголия). Вокальные и хореографические коллективы представят творческие номера.

В этот же день на площадке у памятника Александру III состоится швейный фест «Байкал Шьютифул» (6+). Запланированы лекции, мастер-классы, презентации индивидуальных проектов, театрализованные показы одежды и выставка исторических костюмов. Вечером праздничную программу продолжит традиционный финал конкурса «Голос моего города» (6+).

В сквере имени Кирова будут работать интерактивные площадки для детей (0+). На площади графа Сперанского пройдёт большой праздничный концерт «С днём рождения, Иркутск» (6+).

Там же состоится одно из главных событий Байкальской недели искусства и ремёсел – открытый показ «Этноподиум. Ангара. Счастье чистой воды» (6+). Свои работы представят дизайнеры из России и стран ближнего зарубежья. Зрители увидят стилизованные костюмы разных национальностей, а также традиционную русскую одежду 19-20 веков, собранную в этнографических экспедициях. На главной сцене выступит известный этнический певец, участник вокальных телепроектов Гурудэ (12+). Празднование завершится программой иркутской кавер-группы «Беррн» (12+).

4 июня на площади у памятника Александру III организуют танцевальный вечер для старшего поколения (0+). В этот же день в сквере имени Кирова для любителей чтения запланирован «Литературный квартал» (12+). Все желающие смогут принять участие в викторинах, мастер-классах, выступить со стихами, а также услышать произведения известных и начинающих поэтов, прозаиков, бардов, учащихся школ искусств и театральных студий.

Кроме этого, ко Дню города улицы, общественные пространства и муниципальный транспорт украсят в едином стиле. Брендбук размещён на сайте администрации, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск день города Праздники

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