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В столице Бурятии залатали ямы на 94 дорожных участках

В столице Бурятии залатали ямы на 94 дорожных участках
Общество,  Фото:КБУ
Их привели в порядок за месяц

В Улан-Удэ продолжается ямочный ремонт. Он стартовал в столице республики 24 апреля, и за это время в городе  обновили 94 дорожных участка на общей площади в 5200 квадратных метров, сообщили в комбинате по благоустройству (КБУ).

В планах в 2023 году – 21800 «квадратов», и четверть – 5100 – это межквартальные проезды. По поручению мэра города Игоря Шутенкова на работы выделили 26 с половиной миллионов рублей.

По технологии укладки горячего асфальта ремонт сделали на улицах Шульца, пересечениях Смолина и Банзарова, Воровского и Жанаева и Медицинская и Больничная, а также на улицах Норильская, Смолина и  Советская.

Струйно-инъекционным методом с помощью «Бецемы» ямы устранили на 68 объектах – это улицы Мунгонова, Жердева, Боевая, Ключевская, Ербанова, Смолина, Кирова, Бабушкина, Цивилёва, Вакарина и  Мостовая. Швы также залатали на Комарова, Шумяцкого и улице Комсомольская.

Все работы ведутся преимущественно в дневное время, а на оживлённых участках – ночами, чтобы не мешать движению транспорта. В марте-апреле дорожники провели экстренный ямочный ремонт с использованием холодного асфальта в 19-ти местах.

Такая технология в Улан-Удэ используется уже третий год. «Холодный асфальт» отличается тем, что его можно укладывать при температуре до 15-20 градусов ниже нуля, без тщательной подготовки и возобновить движение сразу после ремонта.
дороги ямочный ремонт

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