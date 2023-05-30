Их привели в порядок за месяц
В Улан-Удэ продолжается ямочный ремонт. Он стартовал в столице республики 24 апреля, и за это время в городе обновили 94 дорожных участка на общей площади в 5200 квадратных метров, сообщили в комбинате по благоустройству (КБУ).
В планах в 2023 году – 21800 «квадратов», и четверть – 5100 – это межквартальные проезды. По поручению мэра города Игоря Шутенкова на работы выделили 26 с половиной миллионов рублей.
По технологии укладки горячего асфальта ремонт сделали на улицах Шульца, пересечениях Смолина и Банзарова, Воровского и Жанаева и Медицинская и Больничная, а также на улицах Норильская, Смолина и Советская.
Струйно-инъекционным методом с помощью «Бецемы» ямы устранили на 68 объектах – это улицы Мунгонова, Жердева, Боевая, Ключевская, Ербанова, Смолина, Кирова, Бабушкина, Цивилёва, Вакарина и Мостовая. Швы также залатали на Комарова, Шумяцкого и улице Комсомольская.
Все работы ведутся преимущественно в дневное время, а на оживлённых участках – ночами, чтобы не мешать движению транспорта. В марте-апреле дорожники провели экстренный ямочный ремонт с использованием холодного асфальта в 19-ти местах.
Такая технология в Улан-Удэ используется уже третий год. «Холодный асфальт» отличается тем, что его можно укладывать при температуре до 15-20 градусов ниже нуля, без тщательной подготовки и возобновить движение сразу после ремонта.
В столице Бурятии залатали ямы на 94 дорожных участках
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На полигоне соревновались 87 сотрудников
Их привели в порядок за месяц
Заявления на них начнут принимать с наступлением лета
С ними запретят появляться в общественных местах
Там появятся прогулочная зона, спортплощадка и лужайка
Всем пожелали мира и благополучия
Приступить к их ремонту пообещали в ближайшее время
Лучшие оперные голоса можно будет услышать в музее
Золошлаковые отходы и шины выбрасывали в неположенных местах
Треть укушенных – маленькие жители республики
В республике их даже оказалось больше, чем в двух вместе взятых соседних регионах
Горы мусора привлекают туда бурых хищников
Соревнования проведут во второй половине июля
Также здесь будет проведён съезд шаманов
В республике сегодня тепло