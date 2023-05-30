Всем пожелали мира и благополучия
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил жителей Бурятии с юбилеем республики. В поздравлении говорится:
«Поздравляю всех земляков, всех уланудэнцев и гостей столицы со 100-летним юбилеем нашей Бурятии!
Юбилей республики сегодня объединяет всех, кто родился здесь, всех, кто начал здесь жить, всех, для кого она стала родной и любимой!
День рождения Бурятии мы встречаем с очень достойными результатами и большими планами. Они обязательно сбудутся, потому что каждый из нас - своим трудом, талантом, энергией творит её историю, вносит свой вклад в развитие нашей Бурятии и её столицы Улан-Удэ!
Мы вступаем в новое столетие, и я уверен, что любые задачи, испытания нам по плечу. Желаю всем, каждой семье мира и благополучия, счастья, добра, здоровья! Пусть растёт и процветает наша Великая Бурятия! С праздником, земляки! С Юбилеем, Бурятия!»
Мэр Улан-Удэ поздравил со столетием Республики Бурятия
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
С ними запретят появляться в общественных местах
Приступить к их ремонту пообещали в ближайшее время
Лучшие оперные голоса можно будет услышать в музее
Золошлаковые отходы и шины выбрасывали в неположенных местах
Треть укушенных – маленькие жители республики
В республике их даже оказалось больше, чем в двух вместе взятых соседних регионах
Горы мусора привлекают туда бурых хищников
Соревнования проведут во второй половине июля
Также здесь будет проведён съезд шаманов
В республике сегодня тепло
В рамках акции состоятся велопрогулка, экоигры и кино под куполом
Победителями стали студенты ВСГУТУ
Он располагается в Эхирит-Булагатском районе
Турнир состоялся на выходных в столице региона
Республика примет международный этномузыкологический симпозиум