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Мэр Улан-Удэ поздравил со столетием Республики Бурятия

Мэр Улан-Удэ поздравил со столетием Республики Бурятия
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Всем пожелали мира и благополучия

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил жителей Бурятии с юбилеем республики. В поздравлении говорится:

«Поздравляю всех земляков, всех уланудэнцев и гостей столицы со 100-летним юбилеем нашей Бурятии!

Юбилей республики сегодня объединяет всех, кто родился здесь, всех, кто начал здесь жить, всех, для кого она стала родной и любимой!

День рождения Бурятии мы встречаем с очень достойными результатами и большими планами. Они обязательно сбудутся, потому что каждый из нас - своим трудом, талантом, энергией творит её историю, вносит свой вклад в развитие нашей Бурятии и её столицы Улан-Удэ!

Мы вступаем в новое столетие, и я уверен, что любые задачи, испытания нам по плечу. Желаю всем, каждой семье мира и благополучия, счастья, добра, здоровья! Пусть растёт и процветает наша Великая Бурятия! С праздником, земляки! С Юбилеем, Бурятия!»
администрацияУУ Улан-Удэ юбилей Бурятия поздравление

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