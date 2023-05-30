Мэр Улан-Удэ поздравил со столетием Республики Бурятия

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Всем пожелали мира и благополучия



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил жителей Бурятии с юбилеем республики. В поздравлении говорится:



«Поздравляю всех земляков, всех уланудэнцев и гостей столицы со 100-летним юбилеем нашей Бурятии!



Юбилей республики сегодня объединяет всех, кто родился здесь, всех, кто начал здесь жить, всех, для кого она стала родной и любимой!



День рождения Бурятии мы встречаем с очень достойными результатами и большими планами. Они обязательно сбудутся, потому что каждый из нас - своим трудом, талантом, энергией творит её историю, вносит свой вклад в развитие нашей Бурятии и её столицы Улан-Удэ!



Мы вступаем в новое столетие, и я уверен, что любые задачи, испытания нам по плечу. Желаю всем, каждой семье мира и благополучия, счастья, добра, здоровья! Пусть растёт и процветает наша Великая Бурятия! С праздником, земляки! С Юбилеем, Бурятия!»

