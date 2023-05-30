В Бурятии возобновляется выдача биометрических загранпаспортов

Заявления на них начнут принимать с наступлением лета



Через два дня в Бурятии возобновится приём заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов – с электронным носителем, сообщили в многофункциональном центре. Принимать документы начнут в четверг, 1 июня. Подать заявление также можно в подразделении МВД по вопросам миграции и на сайте Госуслуг.



Оформление заграничных паспортов нового поколения, которые действуют 10 лет, приостановили почти четыре месяца назад, в начале февраля. Причиной стала нехватка чипов, которые встраиваются в такие документы. Желающих получить их стало больше, потому потребность в микросхемах резко возросла.



В Бурятии, как и по всей стране, продолжали выдавать только обычные «загранки», действительные в течение пяти лет. Зимой россиян заверили: приём заявлений на паспорта возобновится после того, как производитель микросхем – компания «Микрон» – перенастроит оборудование, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу.

