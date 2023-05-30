В Бурятии оштрафовали руководителей образовательных учреждений

Золошлаковые отходы и шины выбрасывали в неположенных местах



Трое руководителей образовательных учреждений Кижингинского района Бурятии привлечены к административной ответственности за несоблюдение законодательства в сфере отходов.



- В нарушение закона золошлаковые отходы с котельных, автомобильные отработанные шины, мусор складируется в непредназначенных местах, площадки временного накопления отходов отсутствуют, - сообщила прокуратура Бурятии.



Руководители образовательных учреждений, где выявили нарушения, получили прокурорское представление. После этого отходы убрали.



Три руководителя учреждений привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе отходов производства и потребления». Им назначены наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей и предупреждения.

