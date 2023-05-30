Сёла Бурятии впервые поборются за всероссийские гранты по благоустройству

В число претендентов могут войти Кырен, Хоринск и Сотниково



Бурятия планирует представить 8 претендентов для участия во всероссийском конкурсе по благоустройству. На сегодняшний день в трёх сёлах уже прошли обсуждение будущих проектов с жителями. Это сёла Сотниково, Хоринск и Кырен. Такая возможность выпала впервые, ведь ранее подавать заявки на конкурс могли только города. Благодаря победе в конкурсе можно получить существенную финансовую поддержку и создать современные общественные пространства.



Сейчас идёт активная подготовка к конкурсу, архитекторы разрабатывают концепции дизайн-проектов и каждую идею выносят на обсуждение с жителями. Вместе с жителями, администрациями районов трудятся архитекторы-проектировщики, выигравшие в последние годы несколько федеральных конкурсов по благоустройству разных площадок в городах Бурятии.



В селе Сотниково Иволгинского района планируют благоустроить общественную территорию, расположенную рядом с амбулаторией. Для жителей села важно, чтобы на этой площадке было создано пространство для проведения мероприятий.



А в селе Кырен Тункинского района выбрана территория центрального парка. Жители предлагают создать краеведческий музей-юрту, на южной окраине парка. Ещё одна идея – отделить площадку для малышей от площадки, где будут играть дети школьного возраста. Для подростков также сделать отдельное пространство. И, конечно, не забыть про людей старшего возраста: предусмотреть для них небольшой отапливаемый павильон, где можно поиграть в шахматы и настольный теннис.



Что касается села Хоринск Хоринского района, то там также планируют благоустроить центральный парк. Многие жители предложили построить пространство для стрельбы из лука, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.



По словам руководителя центра компетенций по вопросам городской среды Ирины Ахандаевой, архитекторам необходимо разработать концепции по благоустройству территорий до 15 июня, пройти межведомственную комиссию и до 20 июня отправить заявку на участие в конкурсе в Минстрой России.



