«Ни одного целого»: На севере Бурятии большегрузы разрушили мосты

Приступить к их ремонту пообещали в ближайшее время



Жители Муйского района Бурятии поинтересовались в группе «Муя-инфо.24/7», собираются ли власти приводить в порядок переправы, пострадавшие от грузового транспорта. По их словам, сейчас идёт строительство второго пути БАМ, и там постоянно ходят большегрузы и самосвалы. Речь об участке между двумя железнодорожными разъездами – «Ульги» и «Улан – Макит».



- Проехал я до разъезда «Ульги». От «Улан – Макита» до Ульгов не осталось целого ни одного моста – на них сломано деревянное покрытие. Машины теперь ходят вброд – то есть в объезд. Каковы дальнейшие действия администрации? – задался вопросом один из местных жителей.



В ГКУ «Бурятрегионавтодор» сообщили, что сегодня в разгаре ремонт мостовых переходов в Северо-Байкальском районе.



- Материалы для этого предоставила компания, участвующая в проекте «БАМ 2.0». Все четыре моста в Муйском районе отремонтируют в ближайшее время. Сейчас ведётся работа по обеспечению строительными материалами, – подчеркнули в учреждении.

