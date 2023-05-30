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«Ни одного целого»: На севере Бурятии большегрузы разрушили мосты

«Ни одного целого»: На севере Бурятии большегрузы разрушили мосты
Общество, 
Приступить к их ремонту пообещали в ближайшее время

Жители Муйского района Бурятии поинтересовались в группе «Муя-инфо.24/7», собираются ли власти приводить в порядок переправы, пострадавшие от грузового транспорта. По их словам, сейчас идёт строительство второго пути БАМ, и там постоянно ходят большегрузы и самосвалы. Речь об участке между двумя железнодорожными разъездами –  «Ульги» и «Улан – Макит».

- Проехал я до разъезда «Ульги». От «Улан – Макита» до Ульгов не осталось целого ни одного моста – на них сломано деревянное покрытие. Машины теперь ходят вброд – то есть в объезд. Каковы дальнейшие действия администрации? – задался вопросом один из местных жителей.

В ГКУ «Бурятрегионавтодор» сообщили, что сегодня в разгаре ремонт мостовых переходов в Северо-Байкальском районе.

- Материалы для этого предоставила компания, участвующая в проекте «БАМ 2.0». Все четыре моста в Муйском районе отремонтируют в ближайшее время. Сейчас ведётся работа по обеспечению строительными материалами, – подчеркнули в учреждении.
мост ремонт БАМ

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