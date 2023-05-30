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В Бурятии прошёл финал республиканской «Зарницы»

В Бурятии прошёл финал республиканской «Зарницы»
Общество,  Фото:республиканский многоуровневый колледж
В командном первенстве победил республиканский многоуровневый колледж

На прошлой неделе в Бурятии, в отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде состоялась республиканская военно-патриотическая игра «Зарница».

Команды прошли проверку своих знаний и навыков в таких этапах, как строевая подготовка, тестирование на знание истории, стрельба из автомата Калашникова, полоса препятствий, комплексное силовое упражнение, сборка и разборка автомата Калашникова, снаряжение магазина, метание гранат и бег на 3 км.

По информации пресс-службы правительства РБ, в общекомандном зачёте призовые места заняли:
Первое место – республиканский многоуровневый колледж;
Второе место – Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова;
Третье место – Бурятский республиканский индустриальный техникум.
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