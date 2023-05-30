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Клещи в Бурятии покусали уже более 600 человек

Клещи в Бурятии покусали уже более 600 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Треть укушенных – маленькие жители республики

В Бурятии растёт число пострадавших от клещей. По данным на 30 мая, они покусали уже 645 жителей республики, включая 211 детей. Нападения паразитов зафиксировали в Улан-Удэ и в 20 районах, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

По всей Бурятии продолжаются специальные акарицидные обработки. Уже удалось охватить площадь в 1717 гектаров. Это места массового отдыха, а также территории летних оздоровительных и образовательных организаций.

Прививочная кампания против клещевого энцефалита продолжается. Защиту от него получили свыше 80 400 человек, в том числе более 40 100 несовершеннолетних.

Если нападения насекомого избежать не удалось, необходимо обратиться за помощью специалистам: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи или в районные медучреждения, а улан-удэнцам – в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы на улице Пирогова, 9а.

Сдать клеща для лабораторных исследований на инфекции можно в центр гигиены и эпидемиологии на улице Ключевская, 45б (в рабочие дни и воскресенье), а также в республиканскую клиническую инфекционную больницу на Пирогова, 9а (в рабочие дни и субботу).


клещи дети Роспотребнадзор

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