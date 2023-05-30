Нацпарк в Бурятии могут полностью закрыть из-за наплыва медведей

Горы мусора привлекают туда бурых хищников
На минувшей неделе состоялось заседание совета по развитию туризма при главе Бурятии Алексее Цыденове. На нём с докладом выступил директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин. Он затронул ряд важных вопросов, в том числе – возможное закрытие Забайкальского нацпарка.
Как выяснилось, посещение резервата могут ограничить. Причина тому – наплыв медведей. Косолапых привлекает мусор, который своевременно не убирают.
- Несмотря на попытки найти эффективное решение, вопрос системного вывоза отходов с особо охраняемой природной территории (ООПТ) не решён, – рассказали в учреждении. – Сложности возникают из-за отсутствия мусороперегрузочных станций в Баргузинском районе. Это провоцирует сбои в логистике утилизации ТКО.
В «Заповедном Подлеморье» предупредили: если в ближайшее время ситуация не изменится, нацпарк закроют от отдыхающих «ввиду экологического риска и ради безопасности туристов».
- Говоря простыми словами, замусоривание территории приводит к появлению медведей в местах массового отдыха, что опасно для посетителей ООПТ, – добавили в ФГБУ и выразили надежду, что власти республики посодействуют в решении «мусорной» проблемы.
Михаил Овдин пояснил «Байкал-Daily», что, несмотря на действие особого противопожарного режима, сейчас резерват открыт для всех желающих. Требуется лишь соблюдать меры безопасности, в частности – не разжигать там костры.
Два года назад, в июле 2021-го, туристов, которые едут в Забайкальский нацпарк, призывали не выбрасывать там мусор. Уже тогда бурые хищники облюбовала баки с отходами.
- Планируя свой отдых, помните, что национальный парк – это место обитания диких животных. Старайтесь сжигать или вывозить пищевые отходы. В последнее время мусорные баки стал объектами «обожания» медведей, численность которых постоянно растёт, – предупреждал тогда Михаил Овдин
Директор учреждения добавил: «нестабильная работа регионального оператора (по обращению с ТКО – прим.) приводит к переполнению мусорных площадок».
- А это, в свою очередь, привлекает зверей. В результате медведи разрушают инфраструктуру – рвут профлист как бумагу, пугают посетителей и постепенно теряют страх перед человеком, что может привести к печальным последствиям. Не бросайте пищевые отходы, и ваш отдых будет комфортным и безопасным, – заключил руководитель резервата.
Нацпарк в Бурятии могут полностью закрыть из-за наплыва медведей
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