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Биолога из Петербурга изумили заборы в Бурятии

Биолога из Петербурга изумили заборы в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Её также восхитили «розовые облака багульника»

Биолог из Санкт-Петербурга Мария Семичаевская, ведущая блог о жизни в деревне, побывала в Бурятии и поделилась впечатлениями. Её приятно поразили красоты бурятской природы и изобретательность местных жителей.

В республике петербурженка посетила Тункинскую долину.

- Край, в котором меня потрясли не только органично вписанные в ландшафт с горами деревни с настоящими рублеными избами с всевозможными наличниками, но даже заборы! Где ещё встретишь конструкцию всего из трёх лиственниц, разграничивающую пастбища со свободно пасущимися конями и коровами вокруг буддийских ступ, - написала на своей странице Мария Семичаевская.

Мария успела увидеть в Бурятии буйство цветения багульника (он же рододендрон даурский). Кусты сейчас покрыты розовыми цветочками: «Розовые облака этих многочисленных рододендронов повсюду - начиная от Иркутска до самого Мунку-Сардыка - высочайшей точки Саян на границе с Монголией».

Во время поездки биолог открыла для себя сибирские деликатесы.

- Вообще, в эту поездку нам повезло быть в эпицентре весны, продлив себе возможность пить берёзовый сок, есть черемшу, вдыхать щемящий аромат черёмухи до первых чисел июня. А ещё я до этапа «с запада на восток» экспедиции «От Кольского до Камчатского» ни разу не видела столько сон-травы всех оттенков фиолетового и кремово-жёлтого, - призналась Мария.

Также она рассказала подписчикам, что «платой» за эту внеплановую весну могут стать клещи, сильно осложняющие жизнь в тайге.

Масштабная фотоэкспедиция под названием «От Кольского до Камчатского» стартовала в сентября 2022 года. Название проекта подразумевает, что на этих удалённых друг от друга больших полуостровах страны будет сделан особый акцент, первый месяц экспедиции прошёл в Мурманской области, на Кольском полуострове. К 2025-му году учёные планируют достичь Камчатского полуострова.
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